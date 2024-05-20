Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (42575) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Яремче, вул. Довбуша, 5
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ліщинських, 11/1
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4