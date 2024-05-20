Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (91283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 38 аптеках
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Одеса, вул. Колонтаївська, 12
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Пастера, 36
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
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Одеса, вул. Катерининська, 48
Подорожник
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д