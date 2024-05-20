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Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (91283) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
297,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
296,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
277,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
295,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
300,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (3)
292,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
295,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -23,50 грн
280,49 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
325,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
286,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
327,97
Економія: -47,48 грн
280,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -45,50 грн
280,49 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (10)
290,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
295,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
290,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (3)
290,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
290,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (4)
317,20 грн