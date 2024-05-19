Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Львів (91283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 68-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:45
Львів, просп. Червоної Калини, 60
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
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Кожичі, вул. Шевченка, 19
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 65
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Самбір, вул. Валова, 13-Б
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93