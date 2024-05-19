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Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Львів (91283) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
325,39
Економія: -44,90 грн
280,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
312,26
Економія: -31,77 грн
280,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
311,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
312,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (2)
322,36
Економія: -41,87 грн
280,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
314,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (4)
324,68
Економія: -44,19 грн
280,49 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
Всього: упаковка (3)
329,62
Економія: -49,13 грн
280,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
281,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 65
Всього: упаковка (1)
312,10
Економія: -31,61 грн
280,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
330,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
262,53
Економія: -2,41 грн
260,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Всього: упаковка (1)
312,10
Економія: -31,61 грн
280,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
330,29
Економія: -49,80 грн
280,49 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -45,50 грн
280,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
311,85 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
260,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
291,29
Економія: -2,42 грн
288,87 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Самбір, вул. Валова, 13-Б
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -35,50 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Всього: упаковка (1)
280,49 грн