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Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (91283) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
184,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (3)
319,74
Економія: -39,57 грн
280,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
176,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
241,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
324,38
Економія: -44,21 грн
280,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
247,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
178,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (1)
318,00
Економія: -37,83 грн
280,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
258,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
295,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
294,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
294,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
294,30 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
294,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
294,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
294,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
294,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
294,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
294,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
294,30 грн