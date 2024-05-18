Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (91283) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Наявність на 2024-05-21 - 16:00