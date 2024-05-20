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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №10 - Одеса (922666) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (12)
23,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
23,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (4)
23,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (10)
23,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
23,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
23,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
23,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (10)
23,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
23,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (54)
23,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (11)
23,29 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
23,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
23,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
23,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
23,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (2)
23,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (50)
23,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (8)
23,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
Всього: упаковка (1)
23,48 грн