Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАцетилсаліцилова кислотаЦіни в аптеках

Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №10 - Львів (922666) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
23,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
23,35 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
23,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
23,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
23,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
23,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (2)
23,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
23,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (3)
23,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
23,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (4)
23,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
23,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
23,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
23,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
23,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
23,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (11)
23,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (5)
23,25 грн