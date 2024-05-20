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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №100 - Одеса (690686) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: таблетки (30)
54,20
Економія: -2,05 грн
52,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
155,10 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,10 грн