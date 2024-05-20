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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Одеса (27533) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (59)
7,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (2)
7,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Благовіщенське, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (22)
8,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 52-А
Всього: упаковка (26)
8,46 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (5)
8,17 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (15)
9,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (40)
17,22
Економія: -3,22 грн
14,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (8)
9,39 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (3)
9,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
9,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (13)
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (53)
8,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Катеринопіль, вул. Соборна, 26-А
Всього: упаковка (21)
8,46 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (4)
9,39 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (3)
9,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (19)
9,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (11)
16,93
Економія: -2,93 грн
14,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (17)
8,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (17)
6,52
Економія: -0,22 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: упаковка (29)
6,52
Економія: -0,22 грн
6,30 грн