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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Львів (27533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (49)
10,21
Економія: -1,00 грн
9,21 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 34
Всього: упаковка (59)
8,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (3)
6,56
Економія: -0,26 грн
6,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (3)
9,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (9)
6,50
Економія: -0,20 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (19)
6,67
Економія: -0,37 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (4)
6,67
Економія: -0,37 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (20)
6,30
Економія: -0,30 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (25)
6,26
Економія: -0,26 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (24)
6,68
Економія: -0,38 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
6,50
Економія: -0,20 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (9)
6,51
Економія: -0,21 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (20)
6,53
Економія: -0,23 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (9)
6,39
Економія: -0,39 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (26)
6,35
Економія: -0,35 грн
6,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (59)
7,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (23)
6,72
Економія: -0,42 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (26)
6,66
Економія: -0,36 грн
6,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (15)
9,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (29)
6,59
Економія: -0,29 грн
6,30 грн