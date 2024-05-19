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Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка пачка, №20 - Львів (39296) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
43,47
Економія: -5,48 грн
37,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (10), контурна чарункова упаковка (1)
30,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
45,84
Економія: -15,10 грн
30,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
51,10
Економія: -16,20 грн
34,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), контурна чарункова упаковка (1)
38,65
Економія: -5,94 грн
32,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (6), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
44,57
Економія: -13,83 грн
30,74 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
40,40
Економія: -5,54 грн
34,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
54,40
Економія: -19,54 грн
34,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
47,80
Економія: -12,94 грн
34,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (6)
39,00
Економія: -4,14 грн
34,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
48,64
Економія: -13,78 грн
34,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
45,05
Економія: -14,33 грн
30,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (5)
51,33
Економія: -16,47 грн
34,86 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (6), контурна чарункова упаковка (1)
49,10
Економія: -14,20 грн
34,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (5)
54,40
Економія: -19,54 грн
34,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
44,27
Економія: -11,22 грн
33,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (5)
50,00
Економія: -15,14 грн
34,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (3)
47,00
Економія: -12,14 грн
34,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (5)
37,00
Економія: -2,14 грн
34,86 грн