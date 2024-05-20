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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №60 - Одеса (762575) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
756,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
774,38
Економія: -42,38 грн
732,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
777,93
Економія: -114,41 грн
663,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
723,29
Економія: -45,21 грн
678,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
748,57
Економія: -70,46 грн
678,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
789,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
728,43
Економія: -85,76 грн
642,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
679,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
667,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
682,46 грн