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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №60 - Львів (762575) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (45)
730,43
Економія: -59,27 грн
671,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
679,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
679,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
686,16
Економія: -32,86 грн
653,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
809,99
Економія: -169,57 грн
640,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
762,99
Економія: -122,57 грн
640,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
754,99
Економія: -114,57 грн
640,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
735,67
Економія: -70,31 грн
665,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
679,70 грн