Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇІнші засоби, що застосовуються у гінекологіїІншіАб'юфенЦіни в аптеках

Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №30 - Одеса (11715) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
421,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
476,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
454,69
Економія: -41,93 грн
412,76 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
467,30 грн
Меліса
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
479,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
397,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
429,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки (15)
413,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
421,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
526,99
Економія: -121,73 грн
405,26 грн
Софія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
455,52 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
421,30 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
458,58
Економія: -47,38 грн
411,20 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
456,27
Економія: -50,25 грн
406,02 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
411,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
466,84
Економія: -64,77 грн
402,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
472,99
Економія: -67,73 грн
405,26 грн