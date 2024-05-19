Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇІнші засоби, що застосовуються у гінекологіїІншіАб'юфенЦіни в аптеках

Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №30 - Львів (11715) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
397,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
429,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
379,34 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
465,99
Економія: -60,73 грн
405,26 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки (15)
419,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
472,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
397,73 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
443,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки (15)
419,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
514,99
Економія: -109,73 грн
405,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
484,99
Економія: -79,73 грн
405,26 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
436,00
Економія: -48,29 грн
387,71 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
583,60
Економія: -178,10 грн
405,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
475,02
Економія: -97,31 грн
377,71 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
455,99
Економія: -50,73 грн
405,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
513,99
Економія: -108,73 грн
405,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
479,99
Економія: -74,73 грн
405,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
551,99
Економія: -146,73 грн
405,26 грн