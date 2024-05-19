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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №100 - Львів (458311) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
180,32
Економія: -9,41 грн
170,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
154,36 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
166,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
181,65
Економія: -27,48 грн
154,17 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки кишково-розчинні (60)
156,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -11,02 грн
157,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
154,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
185,20
Економія: -21,30 грн
163,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -19,51 грн
157,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -22,51 грн
157,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
168,35
Економія: -14,18 грн
154,17 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (4)
187,70
Економія: -23,80 грн
163,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
184,67
Економія: -30,50 грн
154,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
163,50
Економія: -6,02 грн
157,48 грн