Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №100 - Харків (458311) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72