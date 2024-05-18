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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №100 - Харків (458311) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
178,40
Економія: -10,41 грн
167,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
183,19
Економія: -24,54 грн
158,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
171,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -10,02 грн
157,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
174,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
180,07
Економія: -16,86 грн
163,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (4)
174,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (4)
167,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: блістер (3)
174,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
167,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (4)
178,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -10,02 грн
157,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
164,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
176,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
185,98
Економія: -21,98 грн
164,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
186,65
Економія: -23,24 грн
163,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
167,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: блістер (3)
188,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1), блістер (1)
160,55 грн