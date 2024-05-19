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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №50 - Львів (328698) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
106,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
115,64
Економія: -12,95 грн
102,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
92,43 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
101,91
Економія: -0,68 грн
101,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
106,85
Економія: -8,74 грн
98,11 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
92,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -16,18 грн
94,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
106,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
98,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
92,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
115,54
Економія: -21,22 грн
94,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -13,67 грн
94,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
106,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -13,18 грн
94,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
109,41
Економія: -15,09 грн
94,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -12,18 грн
94,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
106,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
111,99
Економія: -17,67 грн
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
92,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -15,18 грн
94,32 грн