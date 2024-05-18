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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №50 - Харків (328698) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: блістер (3)
92,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -6,67 грн
94,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (2)
106,89
Економія: -4,64 грн
102,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
104,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -16,67 грн
94,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
102,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
102,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
111,90
Економія: -15,09 грн
96,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
92,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
93,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
102,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -5,67 грн
94,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
106,31
Економія: -8,16 грн
98,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -7,67 грн
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
93,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
92,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
104,29
Економія: -6,29 грн
98,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -6,67 грн
94,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
112,48
Економія: -7,34 грн
105,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -5,67 грн
94,32 грн