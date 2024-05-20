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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (39298) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (9)
42,32
Економія: -4,31 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
41,82
Економія: -3,81 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5)
42,37
Економія: -4,36 грн
38,01 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
41,48
Економія: -3,47 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
41,89
Економія: -3,88 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (17)
41,94
Економія: -3,93 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (6)
42,05
Економія: -4,04 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (6)
42,80
Економія: -4,79 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
42,10
Економія: -4,09 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5)
41,89
Економія: -3,88 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (13)
42,46
Економія: -4,45 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (5)
41,34
Економія: -3,33 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (5)
42,48
Економія: -4,47 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (9)
42,08
Економія: -4,07 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (8)
41,52
Економія: -3,51 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (3)
41,90
Економія: -3,89 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (19)
41,90
Економія: -3,89 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (4)
42,54
Економія: -4,53 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
41,44
Економія: -3,43 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (3)
42,66
Економія: -4,65 грн
38,01 грн