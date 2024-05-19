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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (39298) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
42,74
Економія: -4,73 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
42,01
Економія: -4,00 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (12)
41,85
Економія: -3,84 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (8)
42,30
Економія: -4,29 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (7)
41,57
Економія: -3,56 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (22)
41,83
Економія: -3,82 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
41,77
Економія: -3,76 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (5)
42,68
Економія: -4,67 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (7)
41,33
Економія: -3,32 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (15)
42,32
Економія: -4,31 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
42,44
Економія: -4,43 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (3)
41,67
Економія: -3,66 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (9)
42,71
Економія: -4,70 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (13)
41,64
Економія: -3,63 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (14)
42,74
Економія: -4,73 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (6)
41,99
Економія: -3,98 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (9)
42,46
Економія: -4,45 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (13)
42,45
Економія: -4,44 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (15)
41,91
Економія: -3,90 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (15)
41,20
Економія: -3,19 грн
38,01 грн