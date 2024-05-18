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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Харків (39298) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (21)
41,43
Економія: -3,42 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (10)
41,87
Економія: -3,86 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (16)
41,82
Економія: -3,81 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
41,24
Економія: -3,23 грн
38,01 грн
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (16)
41,92
Економія: -3,91 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (44)
42,07
Економія: -4,06 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
41,78
Економія: -3,77 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (9)
41,22
Економія: -3,21 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (6)
42,68
Економія: -4,67 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (9)
41,76
Економія: -3,75 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
41,75
Економія: -3,74 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (22)
42,03
Економія: -4,02 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
41,90
Економія: -3,89 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (12)
41,44
Економія: -3,43 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (11)
41,87
Економія: -3,86 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (17)
42,57
Економія: -4,56 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (18)
42,09
Економія: -4,08 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (16)
42,34
Економія: -4,33 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (9)
41,22
Економія: -3,21 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (18)
42,69
Економія: -4,68 грн
38,01 грн