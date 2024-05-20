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Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Запоріжжя (5447) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
49,63
Економія: -7,97 грн
41,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
46,32
Економія: -4,65 грн
41,67 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
50,61
Економія: -7,61 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
38,83
Економія: -3,84 грн
34,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
41,78
Економія: -5,10 грн
36,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
44,04
Економія: -5,60 грн
38,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1), ампула (6)
43,92
Економія: -6,84 грн
37,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
43,12
Економія: -4,33 грн
38,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
49,22
Економія: -5,47 грн
43,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
40,75
Економія: -4,05 грн
36,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
46,66
Економія: -4,99 грн
41,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
45,56
Економія: -3,89 грн
41,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
49,14
Економія: -7,33 грн
41,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
48,02
Економія: -6,21 грн
41,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
50,61
Економія: -8,61 грн
42,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
50,61
Економія: -8,61 грн
42,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1), ампула (7)
43,71
Економія: -6,77 грн
36,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
45,72
Економія: -3,88 грн
41,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1), ампула (7)
46,98
Економія: -4,92 грн
42,06 грн