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Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Одеса (5447) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -6,61 грн
41,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
46,34
Економія: -4,95 грн
41,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
40,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
40,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: ампула (7)
40,57 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
40,98
Економія: -3,49 грн
37,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (1)
50,93
Економія: -9,12 грн
41,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
51,08
Економія: -9,27 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
49,87
Економія: -8,06 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
Всього: упаковка (1)
47,49
Економія: -4,29 грн
43,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (1)
35,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суворове, вул. Незалежності, 64-А
Всього: ампула (8)
32,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (2)
40,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Всього: упаковка (4)
44,77
Економія: -2,72 грн
42,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
46,60
Економія: -4,54 грн
42,06 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
45,72
Економія: -3,48 грн
42,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (2), ампула (5)
50,30
Економія: -8,49 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
46,55
Економія: -3,80 грн
42,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
46,49
Економія: -4,64 грн
41,85 грн