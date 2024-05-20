Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Одеса (5447) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
В інших містах:
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Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Суворове, вул. Незалежності, 64-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18