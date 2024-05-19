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Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Львів (5447) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
47,01
Економія: -4,95 грн
42,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
109,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
46,99
Економія: -4,82 грн
42,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
109,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (2)
109,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (3)
109,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
110,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
89,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
59,90 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
50,70
Економія: -9,31 грн
41,39 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
66,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
66,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
75,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
107,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
89,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
42,43
Економія: -5,32 грн
37,11 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
115,10 грн