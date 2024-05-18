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Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Харків (5447) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), ампула (9)
48,15
Економія: -6,20 грн
41,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
47,13
Економія: -4,92 грн
42,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: ампула (9)
40,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
46,58
Економія: -4,91 грн
41,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1), ампула (5)
48,45
Економія: -5,85 грн
42,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
50,15
Економія: -8,95 грн
41,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (1)
49,27
Економія: -5,55 грн
43,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
49,81
Економія: -6,28 грн
43,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
45,34
Економія: -3,84 грн
41,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
46,75
Економія: -4,81 грн
41,94 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (4)
48,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
44,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: ампула (5)
40,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (2)
40,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1), ампула (4)
44,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
43,93
Економія: -4,59 грн
39,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1), ампула (8)
48,33
Економія: -4,58 грн
43,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -9,31 грн
41,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
40,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
40,57 грн