Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Харків (5447) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 23
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Всього: ампула (9)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
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Харків, просп. Перемоги, 70-Е
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Перемоги, 72-Д
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
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Всього: упаковка (1)
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Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
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Всього: ампула (5)
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Люботин, пл. Соборна, 1-В
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Іллінська, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51