Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (5447) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (16), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33