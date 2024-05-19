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Атропіну Сульфат краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Львів (38259) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
61,87
Економія: -3,97 грн
57,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
53,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -12,38 грн
54,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
59,76
Економія: -2,86 грн
56,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
64,77
Економія: -5,82 грн
58,95 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
62,50
Економія: -7,89 грн
54,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
66,98
Економія: -12,37 грн
54,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
66,95
Економія: -12,34 грн
54,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
66,98
Економія: -12,37 грн
54,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
53,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
64,50
Економія: -9,89 грн
54,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
66,98
Економія: -12,37 грн
54,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
62,40
Економія: -3,45 грн
58,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -12,38 грн
54,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
66,95
Економія: -12,34 грн
54,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
59,14
Економія: -2,24 грн
56,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
56,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
66,99
Економія: -12,38 грн
54,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
53,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -12,38 грн
54,61 грн