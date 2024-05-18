Атропіну Сульфат краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Харків (38259) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, просп. Науки, 23
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. 23-го Серпня, 64
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Старицького, 16
Аптека шар@
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, вул. Павлова Академіка, 120
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, проїзд Стадіонний, 5-А