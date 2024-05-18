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Атропіну Сульфат краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Харків (38259) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
64,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
62,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
61,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
61,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
63,50
Економія: -8,89 грн
54,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
64,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
61,53
Економія: -2,63 грн
58,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
63,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
62,11
Економія: -6,43 грн
55,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
53,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
61,99
Економія: -7,38 грн
54,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
64,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
65,11
Економія: -7,23 грн
57,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
61,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
66,50
Економія: -10,78 грн
55,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
63,35
Економія: -3,21 грн
60,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
64,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
62,72
Економія: -3,27 грн
59,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
64,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
63,13
Економія: -1,98 грн
61,15 грн