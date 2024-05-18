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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХАлкалоїди беладонни, третинні аміниАтропінАтропіну СульфатЦіни в аптеках

Атропіну Сульфат краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (38259) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
64,78
Економія: -3,78 грн
61,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
60,73
Економія: -2,85 грн
57,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
61,21
Економія: -3,33 грн
57,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
60,27
Економія: -2,39 грн
57,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
64,50
Економія: -9,89 грн
54,61 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
58,54
Економія: -2,28 грн
56,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
62,33
Економія: -3,43 грн
58,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
60,15
Економія: -2,27 грн
57,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
56,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (2)
60,71
Економія: -2,81 грн
57,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (17)
49,61
Економія: -1,83 грн
47,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
62,19
Економія: -2,29 грн
59,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
56,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
66,99
Економія: -12,38 грн
54,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -8,38 грн
54,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
53,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
56,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
60,29
Економія: -2,41 грн
57,88 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
60,87
Економія: -1,97 грн
58,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
64,95 грн