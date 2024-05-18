Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗММІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИПрепарати магніюМагнію аспартат, комбінаціїАспаркамЦіни в аптеках

Аспаркам таблетки блістер, №10 - Харків (7368) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (4)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (10)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (3)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (10)
10,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (12)
12,64
Економія: -1,74 грн
10,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (4)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
11,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (6)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (11)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (20)
10,69 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (41)
12,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (21)
9,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (6)
10,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (11)
11,50 грн