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Аспаркам таблетки блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (7368) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (7)
10,69 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
12,84
Економія: -0,96 грн
11,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (5)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (2)
11,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (2)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (3)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (10)
10,69 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (2)
10,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (6)
15,00
Економія: -7,00 грн
8,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (7)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (7)
10,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (4)
11,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (4)
11,34 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (5)
15,00
Економія: -7,00 грн
8,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
15,00
Економія: -7,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (10)
10,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -7,00 грн
8,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (8)
10,70 грн