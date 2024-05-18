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Now Foods вітамін C-500 аскорбат капсули, №30 - Харків (709353) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
230,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
250,79
Економія: -21,65 грн
229,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -77,60 грн
237,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
308,60
Економія: -71,20 грн
237,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
255,39
Економія: -32,23 грн
223,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
261,77
Економія: -37,42 грн
224,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -35,44 грн
218,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
271,75
Економія: -58,54 грн
213,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
232,12
Економія: -19,64 грн
212,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
248,51
Економія: -36,01 грн
212,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
224,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -77,60 грн
237,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
227,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
261,76
Економія: -48,99 грн
212,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -77,60 грн
237,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -35,44 грн
218,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
308,60
Економія: -71,20 грн
237,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
270,32
Економія: -41,82 грн
228,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
221,93 грн