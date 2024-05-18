Now Foods вітамін C-500 аскорбат капсули, №30 - Харків (709353) Лікарський препарат - ціни
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Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4