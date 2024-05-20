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Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (38223) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
147,75
Економія: -32,75 грн
115,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (9)
154,07
Економія: -40,21 грн
113,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
144,75
Економія: -27,85 грн
116,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
131,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: ампула (7)
126,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (4)
117,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (5)
145,80
Економія: -20,31 грн
125,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: ампула (8)
135,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
124,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
149,85
Економія: -40,27 грн
109,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
137,96
Економія: -6,46 грн
131,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
138,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), ампула (3)
157,11
Економія: -30,76 грн
126,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: ампула (8)
126,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
149,01
Економія: -30,32 грн
118,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
154,59
Економія: -36,02 грн
118,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: ампула (7)
119,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: ампула (7)
120,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
145,45
Економія: -32,81 грн
112,64 грн