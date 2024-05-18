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Агрелід капсули 0,5 мг флакон, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (88441) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
6840,00
Економія: -1383,79 грн
5456,21 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
5299,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
5798,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
5867,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
5813,17 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
5480,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
5380,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
5480,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
5480,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
5190,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
5391,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
5405,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
5480,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом