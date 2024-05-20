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Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (161309) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
137,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
150,79
Економія: -13,82 грн
136,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: ампула (7)
119,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), ампула (5)
119,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
138,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -22,43 грн
126,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1), ампула (3)
137,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
119,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3), ампула (3)
141,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
119,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: ампула (8)
146,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
137,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: ампула (6)
123,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
137,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: ампула (8)
119,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
137,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
125,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (1)
119,68 грн