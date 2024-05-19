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Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (161309) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: ампула (3)
119,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
133,99
Економія: -7,43 грн
126,56 грн
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
119,68 грн
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
125,66 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
143,62 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
136,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
139,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
140,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
119,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (2)
137,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: ампула (5)
130,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
129,93 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
136,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
135,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
143,50 грн