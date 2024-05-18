Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (161309) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 38 аптеках
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Всього: упаковка (22)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Всього: упаковка (5), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (22)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (22)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00