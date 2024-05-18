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Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (161309) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
135,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
135,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), ампула (9)
143,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
135,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
135,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
135,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3), ампула (2)
147,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: ампула (3)
127,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), ампула (6)
141,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), ампула (2)
142,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
135,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
135,80 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
147,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: ампула (9)
138,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
135,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
135,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
119,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
135,80 грн