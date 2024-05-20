Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕСАНТИНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінівАмітриптилінАмітриптиліну гідрохлоридЦіни в аптеках

Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Одеса (54808) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
26,33
Економія: -0,91 грн
25,42 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
23,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (5)
24,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (4)
24,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
23,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
24,16 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
15,58 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (5)
24,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (8)
24,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (4)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (3)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (4)
24,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (5)
26,30 грн