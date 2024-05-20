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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Одеса (179809) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
29,46
Економія: -1,03 грн
28,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
25,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (4)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
29,40 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (5)
31,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (6)
28,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (5)
28,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (3)
27,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (5)
28,63 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (4)
25,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
24,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
28,54 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (5)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (4)
27,17 грн