Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Одеса (179809) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29