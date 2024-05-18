Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (13256) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
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Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
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Підгородне, вул. Шосейна, 35
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
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Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сахновщина, вул. Центральна, 9