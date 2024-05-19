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Алора® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, №20 - Львів (99357) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
150,14 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
179,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
194,25
Економія: -45,41 грн
148,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
159,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
184,99
Економія: -20,32 грн
164,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
153,68 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
154,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
154,72 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
175,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
153,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
213,99
Економія: -49,32 грн
164,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
204,99
Економія: -40,32 грн
164,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
153,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
161,50
Економія: -15,67 грн
145,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
194,61
Економія: -46,24 грн
148,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
153,68 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
181,99
Економія: -17,32 грн
164,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
218,99
Економія: -54,32 грн
164,67 грн