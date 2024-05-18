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Алора® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, №20 - Харків (99357) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 319 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
167,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
150,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
191,81
Економія: -67,72 грн
124,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
136,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
191,15
Економія: -65,30 грн
125,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
160,04 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
136,42 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
136,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
136,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -53,20 грн
165,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
174,94 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
158,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті оболонкою (1)
190,89
Економія: -36,63 грн
154,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
154,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
175,08 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
165,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
165,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
193,83
Економія: -66,16 грн
127,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
136,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
137,60 грн