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Алора® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (99357) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 273 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті оболонкою (1)
196,01
Економія: -39,79 грн
156,22 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (6), таблетки, вкриті оболонкою (1)
189,33
Економія: -24,27 грн
165,06 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
197,50
Економія: -32,40 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
237,60
Економія: -73,80 грн
163,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
198,41
Економія: -49,70 грн
148,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
204,90
Економія: -39,80 грн
165,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
157,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
185,50
Економія: -21,21 грн
164,29 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
235,20
Економія: -70,10 грн
165,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
164,29
Економія: -15,90 грн
148,39 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
215,80
Економія: -50,70 грн
165,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
159,15 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
191,45
Економія: -60,23 грн
131,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
199,24
Економія: -66,97 грн
132,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
184,99
Економія: -20,70 грн
164,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
185,71
Економія: -37,32 грн
148,39 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
194,50
Економія: -29,40 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
198,50
Економія: -49,64 грн
148,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
186,77
Економія: -26,85 грн
159,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
184,47
Економія: -52,66 грн
131,81 грн