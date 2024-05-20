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Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Запоріжжя (10705) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: розчин інфузійний (8)
3391,36
Економія: -383,36 грн
3008,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
4375,32
Економія: -451,82 грн
3923,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: флакон (5)
4242,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: розчин інфузійний (4)
4320,15
Економія: -419,15 грн
3901,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: розчин інфузійний (2)
4207,08
Економія: -429,23 грн
3777,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1), флакон (6)
4316,62
Економія: -416,56 грн
3900,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: розчин інфузійний (6)
4557,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
5225,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: флакон (5)
3630,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: флакон (7)
4173,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: розчин інфузійний (9)
4162,77
Економія: -412,17 грн
3750,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: розчин інфузійний (8)
4301,91
Економія: -494,91 грн
3807,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: флакон (4)
4686,30
Економія: -213,80 грн
4472,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
4178,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: розчин інфузійний (7)
3863,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Всього: флакон (8)
4169,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
4132,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
4157,20 грн