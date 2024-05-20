Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Запоріжжя (10705) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: розчин інфузійний (8)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека копійка
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Всього: розчин інфузійний (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), флакон (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (8)
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека бам
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Всього: розчин інфузійний (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (8)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Первомайський, м-н 1/2, 48
Мед-сервіс
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Всього: розчин інфузійний (7)
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Полтава, вул. Європейська, 104
Аптека низькі ціни №1
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Всього: флакон (8)
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Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А