Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯРозчини для парентерального харчуванняАмінокислотиАміноплазмаль® Гепа-10%Ціни в аптеках

Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Харків (10705) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: флакон (5)
4134,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: флакон (9)
4204,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), флакон (7)
4549,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: розчин інфузійний (1)
4114,68
Економія: -356,87 грн
3757,81 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: розчин інфузійний (9)
4260,93
Економія: -507,51 грн
3753,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: флакон (7)
4564,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: флакон (1)
4176,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: флакон (7)
4396,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1), флакон (1)
4168,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1), флакон (5)
4230,58
Економія: -477,16 грн
3753,42 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
4326,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: розчин інфузійний (6)
3906,64 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (2)
5230,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: розчин інфузійний (5)
4124,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: флакон (5)
4177,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
4178,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: розчин інфузійний (7)
3863,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
5225,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: розчин інфузійний (2)
4186,58
Економія: -408,73 грн
3777,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1), флакон (6)
4289,24
Економія: -389,18 грн
3900,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: розчин інфузійний (7)
4355,84
Економія: -454,84 грн
3901,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
4389,78
Економія: -466,28 грн
3923,50 грн