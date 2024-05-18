Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Харків (10705) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Всього: флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека шар@
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Всього: розчин інфузійний (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека шар@
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Всього: розчин інфузійний (9)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах:
Аптека
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Всього: розчин інфузійний (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Мед-сервіс
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Всього: розчин інфузійний (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Батумська, 13
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: розчин інфузійний (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), флакон (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16