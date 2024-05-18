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Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (10705) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: розчин інфузійний (6)
4557,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: розчин інфузійний (7)
4355,84
Економія: -454,84 грн
3901,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
4367,06
Економія: -443,56 грн
3923,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1), флакон (6)
4289,24
Економія: -389,18 грн
3900,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: розчин інфузійний (2)
4186,58
Економія: -408,73 грн
3777,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: розчин інфузійний (2)
4682,34 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: розчин інфузійний (8)
3384,00
Економія: -376,00 грн
3008,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: флакон (5)
4242,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: флакон (6)
3848,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: флакон (7)
4173,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: розчин інфузійний (7)
3863,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: розчин інфузійний (8)
4313,66
Економія: -506,66 грн
3807,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: розчин інфузійний (9)
4251,35
Економія: -500,75 грн
3750,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: флакон (4)
4939,20
Економія: -610,10 грн
4329,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
4178,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: флакон (1)
4176,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), флакон (7)
4549,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: флакон (2)
4156,80 грн