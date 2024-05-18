Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (10705) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Всього: розчин інфузійний (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), флакон (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Аптека копійка
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Всього: розчин інфузійний (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: розчин інфузійний (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Аптека копійка
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Всього: розчин інфузійний (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Мед-сервіс
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Всього: розчин інфузійний (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б