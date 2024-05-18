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Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Харків (40651) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
203,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
208,69
Економія: -11,50 грн
197,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), пакет (2)
210,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (4)
211,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), пакет (3)
202,03
Економія: -22,83 грн
179,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), пакет (2)
211,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), пакет (1)
194,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), пакет (2)
193,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), пакет (2)
194,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
267,70
Економія: -63,90 грн
203,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
242,99
Економія: -50,49 грн
192,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
203,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3), пакет (2)
230,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
178,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), пакет (4)
194,97
Економія: -27,32 грн
167,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), пакет (1)
204,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), пакет (2)
212,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3), пакет (2)
211,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), пакет (4)
196,75 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: порошок для орального розчину (1)
183,97 грн