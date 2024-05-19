Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, №30 - Львів (99771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
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Львів, вул. Городоцька, 149
D.s.
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Львів, вул. Федьковича, 26
Аптека бам
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Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Городоцька, 159
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, вул. Любінська, 96
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, вул. Пасічна, 55
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Львів, просп. Червоної Калини, 42
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Львів, просп. Червоної Калини, 103
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Львів, вул. Величковського, 40
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64