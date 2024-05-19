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Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, №30 - Львів (99771) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
153,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -59,07 грн
233,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -9,07 грн
233,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
266,68
Економія: -24,43 грн
242,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2), блістер (1)
259,69
Економія: -17,95 грн
241,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
269,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
245,34
Економія: -16,08 грн
229,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 55
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
219,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
229,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
213,71 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
Всього: упаковка (2)
293,99
Економія: -60,07 грн
233,92 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -41,07 грн
233,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
182,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
232,31
Економія: -10,39 грн
221,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
227,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
Всього: упаковка (1)
242,09
Економія: -8,17 грн
233,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
263,39 грн