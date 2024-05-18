Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ і діуретикиРаміприл та діуретикиАмприл® HDЦіни в аптеках

Амприл® HD таблетки 5 мг + 25 мг блістер, №30 - Харків (90329) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
377,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
396,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
377,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
377,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
377,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
396,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
390,72 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
394,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
435,76
Економія: -57,32 грн
378,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
377,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
364,97 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
385,14
Економія: -19,48 грн
365,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
320,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
377,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
377,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
377,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
367,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
377,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
369,16
Економія: -15,46 грн
353,70 грн