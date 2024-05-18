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Аскорутин таблетки блістер, №50 - Харків (24758) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 410 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
43,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
41,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4), блістер (4)
45,57
Економія: -4,08 грн
41,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8), блістер (3)
43,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (6), блістер (2)
42,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5), блістер (4)
43,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), блістер (3)
49,72
Економія: -9,58 грн
40,14 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8), блістер (4)
42,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9), блістер (1)
43,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6), блістер (4)
42,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
44,53
Економія: -3,48 грн
41,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2), блістер (1)
39,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (6)
47,30 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (40)
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (12), блістер (4)
46,52
Економія: -5,36 грн
41,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5), блістер (3)
39,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4), блістер (4)
46,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
43,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (4)
46,75 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
44,78 грн